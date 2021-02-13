РИАМО - 13 фев. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском в субботу утром задержали и отменили 47 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 6 рейсов. В Шереметьеве задержали 7 рейсов, отменили 1. В аэропорту Домодедово задержано 29 рейсов, еще 2 отменено.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменили 2 рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

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