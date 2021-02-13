РИАМО - 13 фев. Пробки на дорогах столицы утром в субботу достигли 9 баллов из 10 возможных, сильные затруднения отмечаются в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение транспорта сильно затруднено на востоке, северо-востоке, северо-западе, юго-востоке МКАД. Также стоят Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо.

Загружены шоссе и съезды на МКАД. Стоят в пробках вылетные магистрали в южной части города.

Центр города также скован в движении. Пробки есть на Московской, Болотной, Раушской набережных, на улицах Новый Арбат, Большая Полянка, Якиманка и других.

Ожидается, что к 10 часам в мегаполисе прогнозируются пробки в 7 баллов.

Затруднения движения связаны с рекордным снегопадом, обрушившимся на столичный регион. Он принес более 60% месячной нормы осадков за прошедшие сутки.

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