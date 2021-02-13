РИАМО - 13 фев. В субботу в Москве и Московской области продолжатся сильные снегопады, температура воздуха составит минус 15 - минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в столице составит минус 13 - минус 11 градусов, а по области - минус 15 - минус 10», - говорится в сообщении.

Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное - 743 миллиметра ртутного столба.