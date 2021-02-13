РИАМО - 13 фев. Рекордный снегопад, который начался в ночь на 12 февраля, засыпал весь город, коммунальная техника и дворники продолжают расчистку территорий, передают корреспонденты РИАМО.

По данным синоптиков, за минувшие сутки в городе выпало более 60% месячной нормы осадков. Из-за снегопада пробки на дорогах уже днем 12 февраля выросли до максимальных 10 баллов. Власти Москвы и Подмосковья призывали автомобилистов отказаться от поездок на личных авто и пересесть на общественный транспорт.

Городские службы непрерывно продолжают уборку улиц от выпавшего снега. Для рабочих организованы пункты обогрева и полевые кухни. Собранный снег отвозят на снегосплавные пункты. Для оперативного вывоза снега при необходимости коммунальщики готовы задействовать места временного складирования снега в промышленных зонах.

Ситуация в районах города

В районе Строгино занесло пешеходные дорожки, подходы к магазинам, бульвары, во дворах образовались высокие сугробы. Припаркованные автомобили также сильно занесло, водителям приходится откапывать свои машины.

Похожая ситуация наблюдается в районе площади Гагарина. Коммунальная техника активно расчищает дороги. Пешеходы протаптывают тропинки по выпавшему снегу.

В районе станции метро «Аннино» все тропинки, пешеходные дороги также завалены снегом. Из-за больших сугробов затруднения испытывают автолюбители, все машины приходится откапывать. Выезд с дворовых территорий сильно затруднен.

Кроме того, если заказывать такси, то интервалы ожидания транспорта будут выше обычного. Стоимость поездки будет увеличена из-за повышенного спроса.

Общая загруженность столичных дорог утром в субботу оценивается в 8 баллов из 10 возможных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил городские службы за работу во время снегопада.

«Мы уже давно не видели такой зимы. В прошлом году снега почти не было, а сегодня осадки, как за два года. Тем не менее транспорт ходит, городские службы чистят дороги и улицы», - сказал Собянин.

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