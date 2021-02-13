РИАМО - 13 фев. Сильный снегопад принес в столицу более 60% месячной нормы осадков за прошедшие сутки, порывы ветра достигали 18 метров в секунду, сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Мощный снегопад накрыл Москву в ночь на 12 февраля. Снег продолжал идти днем и ночью.

«В столице за сутки выпало 22 миллиметра осадков, что составляет 61% месячной нормы. В Подмосковье местами до 26 миллиметров. Скорость ветра в окрестностях в порывах достигает 18 метров в секунду», - написал Тишковец в своем Instagram.

По данным центра погоды «Фобос», с начала суток в городе выпало уже 15 миллиметров осадков, что составляет более 40% месячной нормы, это уже является рекордом для 13 февраля.

«Рекорд по суточному количеству осадков для наступившей субботы природа уже обновила! К 6 часам утра в Москве на метеостанции ВДНХ выпало 15 миллиметров осадков, что больше, чем прежнее достижение, установленное в 2019 году, и составлявшее 13,6 миллиметра», - сообщается на сайте.

Как утверждают синоптики, точное значение нового рекорда станет известно после 21 часа.

Согласно данным Гидрометцентра, месячная норма осадков для февраля в Москве составляет 36 миллиметров.

Рекордные снегопады в регионе сопровождались метелями и сильным ветром. Скорость ветра достигала 13-18 метров в секунду, а на северо-западе Подмосковья развил скорость до 22 метров в секунду.