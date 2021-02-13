РИАМО - 13 фев. В подмосковных школах сотрудники правоохранительных органов проводят уроки по профилактике экстремизма в молодежной среде, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Инспекторы отделов по делам несовершеннолетних разбирают со школьниками понятия «экстремизм» и «терроризм», как они проявляются в современном обществе. Ребятам рассказывают об используемых методах агитации, о правилах поведения при террористической угрозе, об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов.

«В ходе бесед правоохранители дают рекомендации по защите себя и близких от вовлечения в экстремистскую деятельность», - говорится в сообщении.

Отдельное внимание в беседах уделяется соцсетям. Внимание учащихся акцентируется на контент, который размещается в публичном доступе. Полицейские напоминают, что нельзя оставлять комментарии, оправдывающие действия террористов и экстремистов, размещать на личных страницах материалы, способные возбудить ненависть или вражду по отношению к другим людям.

«На уроках предупреждают подростков, что за пропаганду и публичное демонстрирование запрещенной символики предусмотрена административная ответственность, а за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности – уголовная», - сказал зампредседателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Он отметил, что важно донести до ребят информацию о том, что любые противоправные действия обязательно будут прекращены, а причастные лица – наказаны.