РИАМО - 12 фев. С начала мощного снегопада больше всего осадков на территории Подмосковья выпало в Домодедове и Кашире, сообщается на сайте «Метеоновости».

Обильный снегопад начался в Московском регионе минувшей ночью и продолжился днем. Его пик ожидается в ночь на 13 февраля.

«В Подмосковье наибольшее количество осадков выпало в Домодедове и Кашире, по 10 миллиметров», - говорится в сообщении.

За день на столичной ВДНХ выпало 8 миллиметров осадков, а суточная сумма осадков составила 13 миллиметров, что стало новым рекордом для 12 февраля.

Прирост свежевыпавшего снега в мегаполисе составил 7 сантиметров. Больше всего снега выпало на востоке столицы - 10 сантиметров.

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