РИАМО - 12 фев. В День Святого Валентина на медиафасаде Останкинской телебашни в столице появится поздравительная видеооткрытка, говорится в сообщении пресс-службы филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «МРЦ».

Валентинка будет транслироваться на телевизионной башне с 10:00 до 22:00.

«На ней Купидон под пронзенным стрелой сердцем признается в любви на разных языках мира», - говорится в сообщении.

День всех влюбленных отмечают 14 февраля во многих странах мира. На данный праздник принято вручать любимым подарки, цветы, конфеты, игрушки и открытки валентинки.

Ранее в День студента медиафасад Останкинской телебашни был украшен поздравительной видеооткрыткой с зачетной книжкой.