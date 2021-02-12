РИАМО - 12 фев. Участников XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021» в Химках будут перевозить восемь автобусов «Мострансавто» из различных филиалов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Четыре транспортных средства большого класса будут курсировать в режиме шаттла с 08:00 до 16:00 от ТЦ «Мега Химки» до олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная», - говорится в сообщении.

Все автобусы, которые обслуживают соревнования, пройдут предрейсовый контроль. Специалисты проверят в них системы, которые влияют на безопасность перевозок и комфорт пассажиров.

С водителями данных автобусов будут проведены дополнительные инструктажи по работе на маршрутах и соблюдению ПДД.

13 февраля открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет по всей стране в 39-й раз. Центральный старт соревнований пройдет в Химках на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная».

Участниками центрального старта в Химках будут около 10 тысяч человек.