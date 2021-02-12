РИАМО - 12 фев. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском в пятницу вечером задержали и отменили 44 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали девять рейсов и один отменили. В Шереметьеве задержаны девять рейсов, отменили четыре. В аэропорту Домодедово задержано 15 рейсов, еще 3 отменено.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменили один рейс, задержали два.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В городе с ночи продолжается сильный снегопад. Снежный шторм закончится днем в субботу.