РИАМО - 12 фев. В стране продолжается сбор заявок для участия в федеральном спортивном конкурсе «Ты в игре», одним из лидеров среди регионов РФ по количеству поданных заявок стала Московская область, говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

На сегодняшний день на конкурс было подано свыше 1,8 тысячи заявок из 81 российского региона.

«До окончания приема заявок осталось всего несколько дней – уже 15 февраля 2021 года регистрация будет закрыта, и к работе приступит Экспертный совет, в который входят ведущие управленцы российского спорта, создатели успешных стартапов и известные спортсмены», - говорится в сообщении.

Среди проектов, которые направили жители Подмосковья, организаторы отметили проект «Единая лига Подмосковья по голболу» – уникальный для России формат спортивных мероприятий, у которого уже есть ряд заметных успехов.

Данный проект стал победителем премии HeadLiner 2020 года и был отобран Агентством стратегических инициатив в качестве одного из 12 лучших соцпроектов. Также Единая лига Подмосковья по голболу активно набирает популярность на интернет-площадке TikTok, где видео с одной из тренировок посмотрели почти 2 миллиона пользователей, а его автор по итогам года получил приз от портала Sports.ru.

Также был отмечен хоккейный клуб «Дружина», который объединяет между собой абсолютно разных людей, увлекающихся хоккеем. Уникальность проекта, по мнению его автора Андрея Тертычного, в том, что ему удалось собрать совершенно не знакомых между собой людей разного возраста в одну команду, которая активно выступает на соревнованиях вот уже пятый год.

В ряды болельщиков «Дружины» также входят люди разных профессий, пола, возраста и увлечений. Немаловажно и то, что команда занимается благотворительной деятельностью, помогая детским домам.

Цель конкурса – поиск и поддержка креативных проектов, направленных на популяризацию физической активности и здорового образа жизни. Согласно условиям участия, спортивные проекты должны быть действующими на момент подачи заявки, а также демонстрировать возможность дальнейшего роста. Победитель получит миллион рублей на развитие своего проекта.