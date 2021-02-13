РИАМО - 13 фев. С субботы и по 14 марта закрыты несколько выходов на станции «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии, сообщает пресс-служба столичного Дептранспорта.

«Выходы 1 и 3 полностью закрыты для ремонта, выход 2 будет закрываться на выходные дни и праздники. В эти дни весь северный вестибюль станет недоступен», - говорится в сообщении.

Для входа и выхода можно будет воспользоваться выходом 4 южного вестибюля.

За этот период будут сделаны новые лестницы, обновлено покрытие пола, облицовка стен, а также потолок. Там также будут оборудованы новые торговые точки и заменены инженерные системы. ​

Транспорт персонализированных перевозок интегрируют в городское приложение Москвы>>