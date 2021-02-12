РИАМО - 12 фев. Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов отметил, что при снятии ограничений по коронавирусу раньше положенного срока в России весной может быть еще одна волна пандемии, сообщает Nation News.

«Если ограничения будут отменены без достаточной проработки, то мы увидим всплеск заболеваемости в стране. Сложно сказать, насколько он будет выраженным, но, очевидно, что весной он произойдет», — отметил Беспалов.

Он добавил, что весной, кроме факторов ослабления иммунитета или авитаминоза, большую роль в распространении инфекции будет играть климатический фактор, так как в стране потеплеет.

С начала пандемии в России зафиксировано 4 042 837 случаев коронавируса. Скончались 79 194 заболевших, выздоровели 3 559 142 пациента.​

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12 ФЕВРАЛЯ

- Самое важное о коронавирусе за неделю в карточках:

- 70% коечного фонда во временных Covid‑госпиталях свободно в Москве. Оставшееся количество занято пациентами.

- Сотни тысяч россиян прошли реабилитацию после Covid‑19. Для каждого пациента реабилитация отличается, потому что на организм каждого пациента инфекция оказывает разное влияние.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Московские врачи вылечили более 3,1 тыс человек от коронавируса за сутки. Всего от Covid‑19 в столице вылечили уже более 865 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 больных. В Москве - 2 139.