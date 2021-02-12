РИАМО - 12 фев. В поселении Сосенское ТиНАО столицы построили последний корпус в составе ЖК «Москвичка», застройщик получил заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«К передаче квартир дольщикам девелопер приступит после получения разрешения на ввод в эксплуатацию», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии города Анастасия Пятова.

Третий корпус, площадь которого составляет 97 815 квадратных метров, состоит из 15 секций переменной этажности от восьми до 15 этажей. В подземной части объекта располагается паркинг на 623 машино-места. Торговые объекты и предприятия сферы услуг разместят на первых этажах.

В текущем году на территории ЖК планируют открыть детсад и спортивную общеобразовательную школу «Самбо-70» на 225 и 1125 мест соответственно.

На текущий момент в ЖК заселены четыре корпуса. Согласно проекту, общая площадь ЖК составляет 650 тысяч квадратных метров.