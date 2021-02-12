РИАМО - 12 фев. В Подмосковье и Москве до 13:00 14 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за метели и снежных заносов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Также предупреждение из-за сильного снега действует в регионе до 21:00 13 февраля, из-за порывистого ветра - до 21:00 13 февраля.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили на территории почти всего Центрального федерального округа.

13 февраля в Московском регионе будет облачно, пройдет сильный снег. Местами прогнозируются метель, гололедица и снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Ночью будет минус 13 – минус 15 градусов, днем — минус 10 – минус 12 градусов.

14 февраля сохранится облачная погода, снег будет небольшой, местами ожидаются метель и гололедица. Порывы ветра будут до 15 метров в секунду. Ночью температура опустится до минус 17 – минус 19 градусов, днем будет от минус 10 до минус 12 градусов.