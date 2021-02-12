РИАМО - 12 фев. Водители в Московской области должны сохранять осторожность на дорогах из-за сильного снегопада, в случае необходимости следует выбирать альтернативные маршруты или пересесть на общественный транспорт, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Из-за снежного шторма на некоторых трассах региона ограничено движение для работы снегоуборочных машин.

Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям строго соблюдать ПДД, особенно скоростной режим, безопасную дистанцию и интервал между автомобилями.

«Рекомендуем всем участникам дорожного движения, используя картографические онлайн сервисы, выбирать альтернативные маршруты движения и оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте. По возможности, пользуйтесь услугами пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта», - говорится в сообщении.

Также водителям следует проявлять взаимоуважение по отношению к другим участникам дорожного движения и выполнять распорядительно-регулировочные действия сотрудников Госавтоинспекции.​