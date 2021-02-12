РИАМО - 12 фев. На Лианозовском молочном заводе в Москве установили новое оборудование, запустили еще одну линию производства и начали выпускать новые виды творожков и йогуртов, на модернизацию потратили 500 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, данный комбинат обладает статусом промышленного комплекса столицы и постоянно модернизирует производство, наращивает ассортимент выпускаемой продукции.

«Так, благодаря новым проектам на заводе установлена фасовочная линия, а также отдельная моечная станция для фасовочных автоматов. Общий объем вложенных в модернизацию средств превысил 500 миллионов рублей. Теперь комбинат выпускает новые виды йогуртов и творожков», - сказал Прохоров.

Производительность новой линии – 12 тысяч упаковок в час. Это будут двухсекционные стаканчики для йогурта и хрустящей насыпки массой 105 граммов. При этом пропорции разных по консистенции насыпок сохраняются в каждом стаканчике.

Новая моечная станция необходима при работе с орехами по правилам. В ассортименте появятся йогурты с натуральным грильяжем.

Лианозовский завод с 2016 года входит в число промышленных комплексов Москвы. Его развитию помогают государственные льготы. Для него снижен налог на имущество и землю, а ставка региональной части налога на прибыль составляет 13,5% вместо 17%.

Сэкономленные средства предприятие может направить на развитие экспорта. Например, за 11 месяцев прошлого года из Москвы в США экспортировали мяса и молочной продукции на 128,24 миллиона долларов.