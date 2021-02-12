РИАМО - 12 фев. По факту организации незаконной оружейной мастерской в столице задержали 44-летнего мужчину, который подозревается в хранении оружия, боеприпасов и марихуаны, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

«В ходе проведенных обысков в квартире мужчины, расположенной в одном из домов на Староволынской улице, полицейскими были обнаружены, изъяты и направлены на исследование предметы, похожие на боеприпасы, предмет, похожий на пистолет, и вещество растительного происхождения, расфасованное по емкостям», – говорится в сообщении.

Исследование показало, что изъятые предметы – марихуана весом 97 граммов, самодельные патроны в количестве 39 штук, пистолет «Браунинг» со следами ремонта.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело возбудили по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

А также еще одно дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».