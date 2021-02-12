РИАМО - 12 фев. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что России сейчас трудно вести диалог с Европой из-за абсурдности некоторых ситуаций, поэтому наша страна готова к разрыву отношений с ЕС, сообщает Nation News.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страна полностью готова к разрыву отношений с Европейским союзом, так как сейчас в Брюсселе готовят еще один пакет антироссийских санкций.

«В первую очередь это связано с Украиной. Когда мы призываем подписантов Минских соглашений как-то подействовать на Украину, чтобы они выполняли договоренности, нас обвиняют. Какой-то бред с их стороны. Глупые попытки переложить с больной головы на здоровую», — сказал Чепа.

Он пояснил, что сейчас РФ очень трудно вести диалог с Европой, и именно из-за этого пришло время более радикальных ответов.

«А попытки ввести какие-то санкции еще и по Навальному, мы все понимаем, насколько это все абсурдно», — подчеркнул Чепа.​