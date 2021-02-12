РИАМО - 12 фев. Количество осадков, выпавших в Москве за текущие сутки, побило рекорд 12 февраля 1973 года, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

Он уточнил, что в 1973 году в столице выпало 7 миллиметров осадков.

«За сегодня в Москве выпало 12 миллиметров осадков. Это самое большое значение для этого числа», - сказал собеседник агентства.​

Пик снегопада, который накрыл Московский регион, придется на предстоящую ночь. Всего в городе может выпасть порядка 2/3 от месячной нормы осадков.

Снежный шторм утихнет в мегаполисе только к полудню 13 февраля.

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