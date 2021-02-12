РИАМО - 12 фев. Для катания на лыжах в Подмосковье обустроили 126 трасс, из них 48 находятся в парках культуры и отдыха региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Для гостей и жителей Подмосковья организована вся инфраструктура для активного зимнего отдыха. В парках, на общественных территориях Подмосковья открыто 207 горок, 164 катка, обустроено 126 лыжных трасс, а также 87 теплых зон, где во время прогулок можно будет согреться и выпить горячий чай», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Лыжи – это одна из самых популярных и полезных зимних забав. Этот вид спорта идеально подходит взрослым и детям всех возрастов.

В Подмосковье покататься можно на следующих территориях:

- Богородский городской округ - Центральный городской парк, Глуховский парк, парк «Волхонка», парк «Роща»;

- Волоколамский городской округ - городской парк культуры и отдыха;

- городской округ Лобня - парк культуры и отдыха;

- городской округ Балашиха - парк культуры и отдыха Пехорка, парк культуры и отдыха «Пестовский»;

- городской округ Домодедово - парк ГПКиО «Еллочки»;

- городской округ Дубна - лесопарк возле водохранилища;

- городской округ Егорьевск – «Парк 200 лет Егорьевску», городской парк культуры, городской парк культуры и отдыха «Пегас»;

- городской округ Жуковский - парк культуры и отдыха;

- городской округ Кашира - городской парк;

- городской округ Краснознаменск - городской парк при МБУКИ «Дом офицеров»;

- городской округ Люберцы - парк культуры и отдыха «Наташинский парк», парк культуры и отдыха «Центральный», парк культуры и отдыха «Летний парк», парк сказок, парк «Малаховское озеро»;

- городской округ Мытищи - Мытищинский лесопарк;

- городской округ Озеры - парки культуры и отдыха;

- городской округ Подольск - парк ПКиО «Дубрава»;

- городской округ Серебряные Пруды - парк культуры и отдыха «Серебряный»;

- городской округ Ступино - парк культуры и отдыха имени Н. Островского, Михневский парк культуры и отдыха;

- городской округ Фрязино - парк городского округа;

- городской округ Химки - парк ПКиО имени Л.Н. Толстого, парк «Дубки», парковая зона отдыха «Экоберег»;

- городской округ Чехов - парк культуры и отдыха;

- городской округ Шатура – парк;

- городской округ Электросталь - парк культуры и отдыха «Авангард»;

- городской округ Истра - парки «Стрелецкий лук» и «Подкова»;

- городской округ Клин - Высоковский городской парк культуры и отдыха «Березовый»;

- Одинцовский городской округ - парк Малевича, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Лазутиной, парк «Виражи», парк «Раздолье», парк «Захарово», парк "Мещерский;

- Орехово-Зуевский городской округ – спортивный парк «Атлант», парк культуры и отдыха поселка Авсюнино;

- Сергиево-Посадский городской округ - город Пересвет, парк отель «Пересвет»;

- городской округ Солнечногорск - парк культуры и отдыха (МБУК «Парки Солнечногорья»);

- Талдомский городской округ - парк культуры и отдыха «Победа»;

- городской округ Щелково - парк при историко-краеведческом музее «Усадьба Фряново».

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