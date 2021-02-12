РИАМО - 12 фев. Мощный снегопад, который накрыл столицу минувшей ночью, завершится к полудню 13 февраля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что циклон «Волкер» продолжает засыпать экстремальными снегопадами почти всю территорию Среднерусской равнины, при этом его натиск в ближайшие часы будет только возрастать.

«С наступлением темного времени суток связанный с этим атмосферным вихрем теплый фронт обострится, а значит, пурга вступает в фазу наихудшего сценария непогоды, пик которой придется на поздний вечер и ночь на субботу», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

По его словам, ночью усилится порывистый ветер до 15-20 метров в секунду, поднимется «черная» метель, а видимость ухудшится до нескольких сотен метров, на дорогах прогнозируются заносы.

Синоптик подчеркнул, что снежный шторм прекратится только к полудню 13 февраля.

В мегаполисе уже выпало свыше 12 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы для февраля, а снежный покров увеличился как минимум до 45-50 сантиметров.

«К утру субботы выпадет еще как минимум 15 миллиметров осадков, а высота снежного покрова превысит полметра и достигнет 55-60 сантиметров с претензией на рекорд!» - добавил синоптик.

Он отметил, что в начале следующей недели в городе морозы усилятся, воздух остынет до минус 30 – минус 25 градусов.

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