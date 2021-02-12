РИАМО - 12 фев. При вступлении в наследство после смерти своего мужа женщина из Зеленограда обнаружила, что с банковского счета украдены более 377 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Неизвестный в период с 4 февраля 2020 года по 15 февраля 2020 года неустановленным способом с банковского счета совершил кражу денежных средств», - сказал собеседник агентства.

По его словам, женщина приняла наследство в 2021 году.

Он уточнил, что по факту данного происшествия возбудили уголовное дело по статье «Кража».