РИАМО - 12 фев. Минтранс Подмосковья обратился к агрегаторам и службам такси с просьбой не повышать стоимость поездок в период сильного снегопада, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мы просим агрегаторов и службы такси не пользоваться ситуацией - сейчас на дорогах движение затруднено, многие оставили авто и предпочли общественный транспорт, в том числе такси, считаем в такой ситуации недопустимым завышать тарифы», - говорится в сообщении.

Сильный снегопад накрыл Московский регион минувшей ночью. За сутки выпало около трети от месячной нормы осадков. Снегопад выйдет на пик предстоящей ночью. Всего может выпасть порядка 2/3 от месячной нормы осадков.

В Московской области из-за непогоды подготовили резервные автобусы. Также рядом с крупными ЖК ночью организуют стоянки общественного транспорта, чтобы утром в субботу перевозчики не теряли время на своевременную подачу автобусов.