РИАМО - 12 фев. Среднесуточный оборот московских музеев вырос в 4,3 раза за 1-7 февраля по сравнению с 11-17 января, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития столицы.

В первую неделю после смягчения ограничений из-за коронавируса (25-31 января) среднесуточный оборот музеев по сравнению с неделей с 11 по 17 января вырос в 3,7 раза и составил 8,9 миллиона рублей.

«Последняя неделя 1-7 февраля стала еще более успешной: среднесуточный оборот музеев за эти дни вырос до 10,4 миллиона рублей, что в 4,3 раза превышает показатели 11-17 января», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Допустимое количество зрителей в зале выросло до 50% от вместимости. Спрос на билеты в театр, кино и на концерты растет.

По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, в неделю с 25 по 31 января среднесуточный оборот театров и концертных залов составил 58 миллионов рублей. Это выше показателей последней недели до снятия ограничений на 32%. В первую неделю февраля театры заработали 68,6 миллиона рублей и превысили этот показатель на 56%.

Оборот сферы кинотеатров составил 20,5 миллиона рублей, что на 5% выше, чем до смягчения ограничений.