РИАМО - 12 фев. В столице эвакуаторы вызволили 70 автомобилей, которые застряли в снегу и не могли выехать самостоятельно, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Двадцать экипажей дорожного патруля и эвакуаторов АМПП продолжают вытаскивать застрявшие фуры и автомобили - уже 70 автомобилей отбуксировали из снега», - говорится в сообщении.

Жителям столицы порекомендовали возвращаться домой на общественном транспорте, чтобы городские службы смогли быстрее расчистить дороги от снега.

За минувшие сутки в Московском регионе выпало порядка 12 миллиметров осадков, что составляет 29% от месячной нормы.