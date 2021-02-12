РИАМО - 12 фев. Общественный транспорт Подмосковья работает в штатном режиме в условиях сильного снегопада, также подготовлены резервные автобусы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На маршрутах, следующих из Москвы в область, от станций метро обеспечен резерв 60 автобусов в целях недопущения очередей», - говорится в сообщении.

Кроме того, у крупных жилых комплексов в Подмосковье ночью будут организованы стоянки общественного транспорта, чтобы в утренние часы перевозчики не теряли время на своевременную подачу автобусов.

«Просим жителей отнестись с пониманием и не парковать авто на проезжей части», - добавили в Минтрансе.

Минувшей ночью в Московский регион пришел обильный снегопад, пик которого ожидается в ночь на субботу. За сутки в Москве и Подмосковье выпало 12 миллиметров осадков, или около 30% от месячной нормы.