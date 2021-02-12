РИАМО - 12 фев. За прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало около 12 миллиметров осадков, что составляет 29% от месячной нормы, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«За сутки на территорию Москвы и Подмосковья выпало 12 миллиметров, что составляет примерно 1/3 месячной нормы или 29%», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за все время снегопада может выпасть около 25-28 миллиметров осадков, что составляет 2/3 месячной нормы для февраля.​

Мощный снегопад начался в регионе этой ночью, он достигнет своего пика в ночь на 13 февраля и продолжится днем.