РИАМО - 12 фев. РЖД и ЦППК задействовали свыше 5,3 тысячи работников для ликвидации последствий мощного снегопада, который накрыл Московский регион в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Железнодорожники очищают от снега сами платформы, сходы с них, а также переходы и мосты. Специализированные поезда проезжают по железной дороге, расчищая пути от снега», - говорится в сообщении.

Также в работах задействованы 83 спецпоезда и около 140 единиц средств малой механизации.

Перед началом снегопада все платформы обработали противогололедным материалами.

Во время снегопада все железнодорожные станции обрабатываются противогололедными материалами каждый раз, как выпадает 5-7 сантиметров снега, а на станциях с высоким пассажиропотоком данные работы проводят круглосуточно.

Пассажирам напомнили, что следует быть внимательными и аккуратными на станциях, а также переходить пути только по санкционированным переходам.