РИАМО - 12 фев. Энергетики построят 268 километров и отремонтируют 261 километр линий электропередачи в Подмосковье в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
Также в регионе собираются ввести свыше 170 МВА дополнительной трансформаторной мощности.
«Работы проводятся в соответствии инвестиционной программой для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской области», - говорится в сообщении.
Для повышения надежности сетей и улучшения качества поставки электричества в регионе реализует программу капитального ремонта. Она подразумевает ремонт 261 километра ЛЭП и оборудования на подстанциях.
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