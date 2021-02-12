РИАМО - 12 фев. Энергетики построят 268 километров и отремонтируют 261 километр линий электропередачи в Подмосковье в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Также в регионе собираются ввести свыше 170 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

«Работы проводятся в соответствии инвестиционной программой для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской области», - говорится в сообщении.

Для повышения надежности сетей и улучшения качества поставки электричества в регионе реализует программу капитального ремонта. Она подразумевает ремонт 261 километра ЛЭП и оборудования на подстанциях.

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