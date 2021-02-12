РИАМО - 12 фев. Мосгорсуд планирует 20 февраля рассмотреть жалобу на замену оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», сообщает ТАСС.

«Жалоба защиты на замену Навальному условного наказания по делу «Ив Роше» на реальный срок будет рассмотрена 20 февраля в 10:00 в Мосгорсуде», - сказала адвокат Ольга Михайлова.

Второго февраля суд по ходатайству ФСИН заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Блогер будет отбывать назначенное наказание в колонии общего режима. До тех пор пока решение суда не вступило в силу, он останется в СИЗО.

Замоскворецкий суд Москвы в 2014 году признал Алексея Навального и его брата Олега виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Алексея Навального приговорили к условному сроку, его брата - к 3,5 годам реального лишения свободы.

Кроме дела «Ив Роше», у оппозиционера есть еще один условный срок по делу «Кировлеса». Его обвиняли в крупной растрате и хищении.