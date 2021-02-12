РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В подмосковном Подольске наметили ряд мер по действиям в весеннее половодье, так как выпало много осадков, в частности, проверить работу 200 единиц водооткачивающей техники, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске в пятницу прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством первого замглавы администрации округа Владислава Лукьяненко. На заседании также рассмотрели вопрос о противопаводковых мероприятиях на территории округа в 2021 году. С докладом на эту тему выступил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Илья Скоморохов.

«Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего полноводья, а также для сохранности жилищного фонда и создания условий для нормальной жизнедеятельности населения на территории округа запланировано проведение ряда мероприятий. В том числе разработка плана подготовки к весеннему периоду с указанием ответственных лиц, мерами по защите жилого фонда, объектов коммунального хозяйства от подтоплений, своевременная очистка от снега и льда пропускных каналов, ливневых решеток», - говорится в сообщении.

Выпало много осадков, поэтому на предприятиях нужно провести ревизию и ремонт энергетического насосного оборудования для ликвидации подтоплений. В организациях жилищно-коммунального комплекса имеется около 200 единиц водооткачивающей техники. Проводится формирование необходимого резерва материально-технических средств для оказания экстренной помощи в местах возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для того, чтобы обезопасить территорию и население округа в период весеннего половодья, руководителям предприятий и учреждений поручат в срок до 19 марта создать ведомственные противопаводковые комиссии. Также почистить, а при необходимости отремонтировать водостоки с крыш зданий и отвод воды от зданий, создать необходимый запас материально-технических средств для использования в паводковый период.

В срок до 25 марта руководителям территориальных управлений нужно проверить места возможного подтопления подведомственных территорий, а до 5 апреля — организовать разъяснительную работу среди жителей частного сектора о необходимости очистки ливневых стоков территории. Также на занятиях с учащимися в школах рассказать о правилах поведения и мерах безопасности на реках и водоемах в период весеннего половодья.