РИАМО - 12 фев. Правую полосу Третьего транспортного кольца в районе станции столичного метро «Рижская» перекрыли из-за застрявших большегрузов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Этой ночью в столице начался сильный снегопад. Он выйдет на пик предстоящей ночью и продолжится днем в субботу. В районе Рижской эстакады ТТК из-за буксовавших фур пришлось полностью перекрыть движение.

«Движение восстановлено за исключением правой полосы», - говорится в сообщении.

Днем в пятницу по аналогичной причине было затруднено движение машин на съезде с Калужского шоссе на МКАД.