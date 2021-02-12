РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 фев. Работники 307-й пожарной части Ногинского ГКУ Московской области «Мособлпожспас», расположенной в микрорайоне Саввино Балашихи, провели экскурсию по подразделению для учащихся школы №10 городского округа, ребята увидели пожарную технику и примерили спасательные устройства, сообщается на странице Ногинского ТУ СиС ГКУ Московской области «Мособлпожспас» – Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

Заместитель начальника пожарной части Борис Веселов рассказал учащимся об истории становления пожарной части и об их героической профессии.

«Пожарные организовали для ребят экскурсию по пожарной части, где показали служебные и бытовые помещений. Ученики познакомились с работой диспетчера и пожарных. Работники противопожарно-спасательной службы показали аварийно-спасательное оборудование и инструмент, а также рассказали о его применении, на базе газодымозащитной службы ученики смогли надеть дыхательные аппараты и примерить спасательные устройства», - говорится в сообщении.

В учебном классе пожарной части огнеборцы напомнили ребятам правила пожарной безопасности и рассказали о первичных средствах пожаротушения. Каждый из учеников получил памятку «Единая служба спасения 112».

По словам Веселова, ребята с интересом слушали, как и чем оснащены пожарные автомобили, для чего служит тот или иной предмет пожарно-технического вооружения.

«Для школьников эта встреча может стать хорошим стартом в деле профессионального самоопределения. И кто знает, может, в ближайшее время мы увидим кого-то из них в рядах противопожарной службы», - заключил Веселов.