РИАМО - 12 фев. Столичные дорожники и коммунальщики справляются с последствиями обильного снегопада, который пришел в город минувшей ночью и продолжается до сих пор, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что еще как минимум сутки придется работать в таком же (усиленном - ред.) режиме», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что москвичи оценят добросовестную работу городских служб.

Из-за сильного снегопада вечером в пятницу Москва встала в 10-балльных пробках. Горожанам рекомендовали отказаться от личных авто в пользу общественного транспорта.

По прогнозу синоптиков, снегопад достигнет наибольшей интенсивности предстоящей ночью. 13 февраля в Москве могут быть установлены два погодных рекорда - по количеству осадков и по высоте сугробов.​​

«Черная» метель, пробки и снежные «пирамиды»: как Москва справляется с сильным снегопадом>>