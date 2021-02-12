РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В подмосковном Подольске все дорожные организации перевели на круглосуточный режим работы с дневной и ночной сменой, особенно тщательно обрабатывают подъемы, спуски, мосты и путепроводы, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске в пятницу прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством первого замглавы администрации округа Владислава Лукьяненко. В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений администрации, транспортных, промышленных, торговых предприятий Подольска. По поручению главы округа Николая Пестова особое внимание уделили содержанию и уборке территорий округа в период обильных снегопадов 12-14 февраля.

«Замглавы администрации Подольска по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк призвал усилить работу дорожных служб по очистке дорог, территорий около предприятий, объектов торговли, привлечь дополнительных рабочих для очистки от снега и наледи тротуаров во дворах и площадок возле подъездов жилых домов. Он отметил, что в связи с аномальными погодными условиями все дорожные организации переведены на круглосуточный режим работы с дневной и ночной сменой», — говорится в сообщении.

Руководителей дорожных организаций попросили обратить внимание на аварийно-опасные участки – подъемы, спуски, мосты, путепроводы. Регулярно их обрабатывать, организовать дежурство. Подрядные организации должны проверить запас противогололедных материалов, вовремя расчищать и обрабатывать дорожную сеть, подходы к пешеходным переходам. Автобусы должны свободно подъезжать к остановочным площадкам.

По словам Гребенюка, основная цель дорожных организаций на ближайшие выходные – обеспечить транспортную пропускную способность на всех автомобильных дорогах. Снег будет вывозиться на снегосвалки.

«Во всех образовательных организациях соблюдается комплекс мер по соблюдению пожарной безопасности. Контролируется количество людей, находящихся в здании. В спальном корпусе школы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ранее провели работы по проектированию систем противопожарной защиты и тренировки по эвакуации», - сказала заместитель председателя комитета по образованию администрации округа Галина Киселева.

Комиссия решила проверить наличие первичных средств пожаротушения на работоспособность и исправность. Добиться своевременной очистки от снега дорог и подъездных путей к объектам и источникам противопожарного водоснабжения.