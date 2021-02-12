РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 фев. В городском округе Мытищи пройдет зимняя ярмарка 27 и 28 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

С целью поддержки и развития фермерства в городском округе Мытищи запланировано проведение фермерской ярмарки, которая будет проходить в течении двух дней 27-28 февраля в ТРЦ 4Daily.

«Участниками ярмарки станут около 20 фермерских хозяйств, которые представят на продажу свою продукцию и готовы будут пообщаться и рассказать о своих производствах жителям. Традиционно запланировано проведение яркой культурно-досуговой программы для всех гостей ярмарки», - говорится в сообщении.

Bменно этой теме было посвящено совещание, которое прошло руководством заместителя главы администрации Светланы Лысенко. Были обсуждены вопросы организации мероприятия, его широкого анонсирования и важной составляющей – культурной программы ярмарки для семейного участия жителей округа.