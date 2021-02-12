РИАМО - 12 фев. Дополнительные 180 единиц наземного общественного транспорта вывели на столичные улицы из-за снегопада, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сейчас на дорогах все еще 10 баллов — лучше на общественном транспорте. Делаем все, чтобы вы вовремя добрались домой», - отметили в Дептрансе.

В городе идет обильный снегопад, на дорогах гололедица. Проезжую часть активно расчищают коммунальные службы. В уборке снега на подходах к станциям московского метро и МЦК участвуют свыше 1,5 тысяч человек.

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