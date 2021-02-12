РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 фев. Глава города Котельники Сергей Жигалкин проверил ход строительства школы в микрорайоне Южный, строители приступили к отделочным работам, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Данная школа рассчитана на 1200 мест. С ноября прошлого года в процессе строительства изменилось многое. Строители приступили к отделочным работам, выбрали цветовое решение для комфортного восприятия и обучения, положили плитку, оборудовали санузлы, залили пол, выровняли и отштукатурили стены.

«Глава оценил качество используемых материалов для ремонта. Впечатление на него произвели два спортивных зала с большими окнами, так как физическая активность детей очень важна в нашей жизни», - говорится в сообщении.

Также без внимания не остался огромный актовый зал для театрализованных представлений, библиотека с читальным залом, просторная столовая на 600 посадочных мест и кабинет химии.