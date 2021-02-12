РИАМО - 12 фев. В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении участника несанкционированной акции в центре столицы, который напал на росгвардейца, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

36-летний мужчина обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Во время участия в несанкционированном мероприятии 23 января на Страстном бульваре он нанес сотруднику Росгвардии удар ногой в голову.

«В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», – сказала Иванова.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.