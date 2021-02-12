РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В подмосковном Подольске более 7,5 тысячи жителей сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, в том числе свыше 2,6 тысячи человек старше 60 лет, сообщается на сайте администрации округа.

«По данным на пятницу, более 7,5 тысячи жителей городского округа Подольск сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. В том числе вакцину получили свыше 2,6 тысячи человек старше 60 лет», - говорится в сообщении.

В Подольске вакцинация началась в конце 2020 года. В данный момент у медиков есть полное понимание того, как люди переносят вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). За это время у медиков уже накопился определенный опыт наблюдения за людьми разных возрастов, сделавших прививку.

«Вакцина «Спутник V» никаких нежелательных побочных эффектов не дает. Тысячи жителей Подольска уже привились, и при этом никому не потребовалась врачебная помощь. При этом 80-85% вакцинировавшихся вообще не ощущают никаких симптомов. Есть пациенты, у которых отмечается повышение температуры, озноб, головная боль, но по продолжительности эти симптомы держатся сутки, максимум двое», - сказала главврач городской больницы №3 Марина Черногорова.

По ее словам, всех привившихся просят в течение трех дней после прививки избегать контактов, побыть дома, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией, потому что это самый ответственный период. Выработка антител занимает определенное время, поэтому прививку не нужно откладывать на потом.

Текстовая трансляция

12 ФЕВРАЛЯ

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