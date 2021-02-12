РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. В торговом комплексе «Текстиль Профи» в поселке Октябрьский городского округа Люберцы 13 февраля начнет работу пункт вакцинации от Covid-19, говорится в сообщении управления социальной политики администрации муниципалитета.

«13 февраля в ТК «Текстиль Профи» (поселок Октябрьский, улица Ленина, дом №47) начнет работу пункт вакцинации от Covid-19. Прививку можно будет сделать там по субботам с 10:00 до 19:00. Кроме того, после 15 февраля запланировано открытие пункта вакцинации в здании территориального управления «Красково-Малаховка» по адресу: поселок Малаховка, улица Комсомольская, дом № 1А», - говорится в сообщении.

В городском округе работают еще шесть пунктов вакцинации Covid-19 в торговых центрах, в офисе МФЦ, в клубе «Активное долголетие» и Медицинском центре.

Их графики работы: ТЦ «Орбита» (Октябрьский проспект, дом № 336) – вторник, четверг, суббота, воскресенье с 12:00 до 19:00, ТЦ «Светофор» (улица Побратимов, дом №7) - вторник, четверг, суббота, воскресенье с 12:00 до 19:00, МФЦ (улица Звуковая, дом №3) - среда, пятница, суббота, воскресенье с 12:00 до 19:00.

ТЦ «Торговые ряды» ( улица Инициативная, дом № 7Б) – понедельник, среда, пятница, воскресенье с 12:00 до 19:00, клуб «Активное долголетие» (улица Куракинская, дом № 5) - четверг с 10:00 до 12:00 и Медицинский центр «Марусино» (деревня Марусино, улица Заречная, дом № 10, корпус 1) – среда и суббота с 10:00 до 16:00.

Текстовая трансляция

12 ФЕВРАЛЯ

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