РИАМО - 12 фев. Архивы поделились документами и материалами о героическом прошлом ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который стал жертвой нападок оппозиционера Алексея Навального.

В Москве продолжается судебный процесс над Навальным, которого обвиняют в клевете на Артеменко. Нелицеприятные высказывания о ветеране блогер оставил в комментариях к видео, в котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ.

Свою вину Навальный не признает, а его сторонники развернули травлю престарелого человека в соцсетях и усомнились в его боевых заслугах. Общественники уже ни раз призывали блогеров к человечности и просили извиниться перед героем войны.

Обнародованные документы позволяют узнать правду о том, как Игнат Сергеевич Артеменко стоял на страже Родины во время войны. Сохранившаяся послужная карта, воинские списки и другие материалы свидетельствуют, что Артеменко является реальным боевым ветераном. С 1943 года он воевал в партизанском отряде, приписав себе два года, чтобы в 15 лет встать на защиту Отечества.

Затем, в январе 1945 года, Игнат Артеменко был призван в Красную Армию. Сначала он был стрелком 251-го западного стрелкового полка, затем служил разведчиком в 114-м гвардейском стрелковом полку 65-й армии.

20 апреля 1945 года Артеменко получил легкое осколочное ранение в руку и позвоночник в боях при форсирование реки Одер и до сентября 1945 года находился на лечении. Только потом Артеменко стал служить в хозяйственных и ремонтных подразделениях.

Во время судебных заседаний по делу о клевете Навальный получил более десятка замечаний за оскорбительные высказывания в адрес ветерана и его внука. Сам Игнатенко отказался от личного присутствия на суде, поскольку из-за поведения Навального престарелому ветерану стало плохо.