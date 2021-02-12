РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. В городском округе в рамках проекта развития транспортно-пересадочного узла «Люберцы-1» планируют запустить Московский центральный диаметр-3 «Зеленоград – Раменское» до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В настоящее время актуализируется проект планировки территории, после его утверждения будет объявлен конкурс по выбору инвестора, который профинансирует строительные работы. В рамках реализации проекта развития ТПУ «Люберцы-1» планируется запустить Московский центральный диаметр-3 «Зеленоград – Раменское» до конца 2022 года, а также легко-рельсовый транспорт до конца 2025 года», - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы администрации муниципалитета Николая Покацкого, в проект развития ТПУ также входит создание пешеходного сообщения, связывающего проспект Гагарина с улицей Инициативной.

Ввод в эксплуатацию транспортно-пересадочного узла направлен на развитие системы общественного транспорта. После его реализации пассажиропоток ТПУ в 2025 году в часы пик составит порядка 6 тысяч человек.

Проект также предусматривает строительство парковки для автомобилей на 1248 мест, для такси – на 28 мест. Будут функционировать 39 площадок для посадки/высадки пассажиров. Конечный пункт для наземного пассажирского транспорта рассчитан на 78 мест.