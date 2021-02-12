РИАМО - 12 фев. В здании на Большой Академической улице, 35, строение 1, в столице произошел пожар на площади 30 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

По данным открытых источников, по указанному адресу находится чайхона «Павлин Мавлин».

«По прибытию расчеты подтвердили пожар в деревянной пристройке. Площадь пожара составила 30 квадратных метров», – говорится в сообщении.

В 18:01 возгорание локализовали, а в 18:07 ликвидировали. Пострадавших в результате данного происшествия нет.