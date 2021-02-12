РИАМО - 12 фев. Штормовое предупреждение объявили в Центральном федеральном округе России на 14-18 февраля из-за аномального холода, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Вслед за снегопадами и метелями в центральных регионах Европейской России, в том числе в Москве и Подмосковье, будут усиливаться морозы.

«Ожидается аномально холодная погода с температурами на 7-12 градусов ниже климатической нормы», - говорится в сообщении.

В ночные часы температура будет от минус 30 до минус 24 градусов, днем – от минус 17 до минус 11 градусов.

В Московском регионе самая низкая температура ожидается ночью 16 и 17 февраля. Воздух может остыть до минус 28 градусов, осадки не прогнозируются.

«Черная» метель, пробки и снежные «пирамиды»: как Москва справляется с сильным снегопадом>>