РИАМО - 12 фев. По итогам прошлого года первое место в рейтинге центров поддержки экспорта в России Московская область заняла первое место, сообщила журналистам генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

«Сейчас мы только подвели рейтинг центров поддержки экспорта и Московская область заняла первое место. Московская область является третий год подряд лидером рейтингов. Стабильность - это признак мастерства. И действительно вся отраслевая экспортная линейка, которая предлагается компаниями-экспортерами Московской области она также выстрелил в этом году и действительно дала тот эффект, который мы видим. Регион выполнил все КПЭ (ключевые показатели эффективности - ред.)», - сказала Никишина.

Она добавила, что по результатам премии «Экспортер года», которая прошла в декабре 2020 года, 13 подмосковных компаний стали призерами в различных номинациях.

«В Московской области объем экспорта где-то около 8 миллиардов долларов США, в этом году мы сохранили эту позицию, эту планку. Надеемся в следующем году будем прирастать», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что в Подмосковье 4,2 тысячи компаний-экспортеров.

«Мне очень приятно, что сегодня Московская область заняла первое место, уже не первый год занимает первое место в рейтинге центров поддержки экспорта. <...> Самое главное, для чего мы это делаем <...> - чтобы дать возможность бизнесу более эффективно работать, дать возможность развиваться и создавать рабочие места», - добавила Зиновьева.

Министр отметила, что одним из преимуществ Подмосковья является активная цифровизация.