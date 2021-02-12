РИАМО - 12 фев. В городском округе Солнечногорск могут появиться пристройка на 300 мест к гимназии №6 на улице Банковская и школа на 1375 мест в деревне Голубое, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Реализация указанных социальных объектов предусмотрена Государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и запланирована в 2024-2025 годах», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что за 2020 год порядка 9 тысячи градостроительных планов земельного участка выдали на объекты нежилого назначения, из который порядка 400 выдали под социальные объекты.

Сейчас градостроительные планы на участки, где планируются к реализации школа и гимназия, уже выданы.

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