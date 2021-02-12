РИАМО - 12 фев. На территории Москвы в этом году запланировано открыть 20 новых круглогодичных ярмарок, сейчас в мегаполисе работают 43 ярмарки, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мэр города Сергей Собянин в пятницу осмотрел новую круглогодичную ярмарку в районе Братеево.

«Пандемия напомнила нам, насколько важна торговля для нормальной жизни города. Даже в самые сложные дни мы не приостанавливали работу продовольственных магазинов. Продолжали работать и городские ярмарки, в Москву приезжали и продолжают ехать фермеры и другие продавцы свежих и качественных продуктов из российских регионов и зарубежных стран», – отметил мэр.

Он уточнил, что на сегодняшний день в городе открыты 43 ярмарки востребованного среди жителей формата.

«В планах на этот год – открыть еще порядка 20 ярмарок. В результате к концу года они будут работать в половине районов Москвы», – добавил Собянин.

Он отметил, что, насколько это возможно в условиях пандемии, городские круглогодичные ярмарки продолжают играть роль общественных центров районов.

Круглогодичная ярмарка в столичном районе Братеево заработала в наиболее посещаемом месте – около выхода со станции метрополитена «Алма-Атинская». Ее площадь составляет 424 квадратных метра, там разместились 30 торговых мест. Также имеется место для небольшого кафе.

Ярмарка работает с 09:00 до 20:00 со вторника по воскресенье, понедельник – санитарный день.

Там можно купить продукцию из столицы, Подмосковья, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, областей и других регионов РФ, а еще из Армении. Рядом открыт каток с искусственным льдом, который в летнее время будет роллердромом. Каждый день ярмарку посещают 600-650 человек.

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