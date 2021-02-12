РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 фев. Полицейские призвали жителей городского округа позаботься о сохранности своего автомобиля в связи с участившимися случаями угонов, наибольшим спросом у преступников пользуются машины ВАЗ всех моделей, но злоумышленники не обделяют вниманием и иномарки, которые воруют по заказу, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Если случился угон автомобиля, необходимо как можно раньше обратиться в полицию. Как правило, угонщики заранее подготавливают гаражи, до которых рассчитывают доехать за 2-3 минуты, где угнанные автомашины обычно находятся по 1-2 месяца, после чего перегоняются в другой регион либо разбираются на запчасти.

«После вашего немедленного обращения в полицию вводится план «Перехват»: по всем ОМВД области передается информация об угнанном автотранспорте, соответственно выставляются посты ДПС, несколько экипажей ГИБДД в свободном поиске совершают объезды гаражных кооперативов и автостоянок. Процент раскрываемости подобных преступлений по «горячим следам» – высокий. Но если вовремя побеспокоиться о безопасности своего авто, это станет самой действенной профилактической мерой», - говорится в сообщении.

По словам сотрудников полиции, главное - не просто обеспечить наименьший доступ к своему автомобилю и создать максимальные трудности для вора, а просто лишить не чистых на руку сограждан любого шанса причинить вам вред.

«В первую очередь следует застраховать автомобиль и установить в нем сигнализацию. Оставляя железного коня без присмотра возле магазинов или на неохраняемых стоянках, необходимо помнить, что за вашей машиной могут следить любители легкой наживы, особенно если машина популярной марки и новая», - добавляется в материале.

Сотрудники полиции рекомендуют на парковках у торговых центров ставить автомобиль в местах, находящихся в обзоре видеокамер.

Никогда нельзя оставлять свой автомобиль открытым, даже если вы вышли на минутку, быть особенно внимательными, если о проколе колеса или другой неисправности вам сообщил едущий рядом водитель, вас попросили о помощи, и вам нужно покинуть салон.

Нельзя оставлять ключи в автомобиле, нужно проверить хорошо ли закрыты двери и окна в нем. Для парковки нужно выбрать хорошо освещенное, просматриваемое, людное место, ставить к стене дома или ближе к другому автомобилю, чтобы затруднить преступнику проникновение в нее.

Не надо также держать в салоне авто предметы, которые преступник может использовать для запуска двигателя без ключа зажигания.